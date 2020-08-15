Члены общественных советов в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, Селивановском и Судогодском районах дали положительную оценку организации работы ИВС.

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции члены общественных советов при органах внутренних дел Владимирской области приняли участие в комиссионных обследованиях изоляторов временного содержания в отделах полиции в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, Селивановском и Судогодском районах.Общественники совместно с представителями регионального УМВД, аппарата Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, сферы здравоохранения ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и лиц, подвергнутых административному аресту.При проверке члены общественных советов отметили, что в помещениях оснащены системой видеонаблюдения, обеспечивающей безопасность как сотрудников полиции, так и содержащихся в изоляторе граждан.Особое внимание проверяющие уделили проверке бытовых условий содержания задержанных: обеспечению предметами первой необходимости, питанию, эффективности вентиляции во всех помещениях, соответствию требованиям к освещенности помещений, температурному режиму, санитарному состоянию объекта.В ходе проверок члены общественного совета посетили комнаты для проведения следственных действий, а также осмотрели пищеблоки и прогулочные дворы.В присутствии проверяющих общественники пообщались с лицами, содержащимися под стражей, задав вопросы об удовлетворенности условиями содержания. Фактов несоблюдения их прав и обязанностей со стороны стражей порядка, а также жалоб на сотрудников и условия содержания не поступило.По итогам проверки общественники положительно оценили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных, а также отметили соответствие помещений ИВС всем необходимым требованиям.