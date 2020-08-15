Большинство - 1005 - во Владимире
Большинство - 1005 - во Владимире
842 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
674 - в Петушинском
районе
,
551 - в округе Муром,
513 - в Ковровском
районе
,
452 - в Александровском
районе
,
311 - в Собинском
районе
,
300 - в Вязниковском
районе
,
286 - в Юрьев-Польском
районе
,
209 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
154 - в Меленковском
районе
,
103 - в Суздальском
районе
,
80 - в Камешковском
районе
,
60 - в г. Радужном,
46 - в Селивановском
районе
,
38 - в Гороховецком
районе.
За сутки на 15 августа лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - во Владимире,
3 - в Ковровском районе,
3 - в Юрьев-Польском
районе
,
2 - в округе Муром
,
2 - в Петушинском
районе
,
2 - в Вязниковском
районе
,
2 - в Меленковском
районе
,
2 - в Суздальском
районе
,
1 - в Собинском
районе
,
1 - в Камешковском
районе
,
1 - в Гороховецком
районе
.