Большинство - 1005 - во Владимире

Большинство - 1005 - во Владимире842 - в Гусь-Хрустальномрайоне674 - в Петушинскомрайоне551 - в округе Муром,513 - в Ковровскомрайоне452 - в Александровскомрайоне311 - в Собинскомрайоне300 - в Вязниковскомрайоне286 - в Юрьев-Польскомрайоне209 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне154 - в Меленковскомрайоне103 - в Суздальскомрайоне80 - в Камешковскомрайоне60 - в г. Радужном,46 - в Селивановскомрайоне38 - в Гороховецкомрайоне.За сутки на 15 августа лабораторно подтверждено 23 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - во Владимире,3 - в Ковровском районе,3 - в Юрьев-Польскомрайоне2 - в округе Муром2 - в Петушинскомрайоне2 - в Вязниковскомрайоне2 - в Меленковскомрайоне2 - в Суздальскомрайоне1 - в Собинскомрайоне1 - в Камешковскомрайоне1 - в Гороховецкомрайоне