23 февраля мужчина избил родственника стулом.

27-летнего жителя Петушков признали невменяемым. Мужчину обвиняют в убийстве родного дедушки.Как рассказали в СУ СКР по Владимирской области, ссора между родственниками произошла 23 февраля 2020 год. Внук накинулся на 72-летнего деда и избил его руками, ногами, стулом и другими вещами, которые попадали под руку.Травмы оказались тяжёлыми. Пенсионер умер на месте.Экспертная комиссия признала обвиняемого невменяемым. По мнению специалистов, он опасен для себя и окружающих и нуждается в принудительном лечении в специализированном стационаре.«Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в Петушинский районный суд», - сообщает региональное СУ СКР.