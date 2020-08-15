Есть повод вспомнить о Михаиле Круге и его знаменитой песне "Владимирский централ". В этот день в 1783 году было завершено строительство знаменитой тюрьмы во Владимире. Нашей съемочной группе разрешили заглянуть за стены тюремного музея.

Есть повод вспомнить о Михаиле Круге и его знаменитой песне "Владимирский централ". В этот день в 1783 году было завершено строительство знаменитой тюрьмы во Владимире. Нашей съемочной группе разрешили заглянуть за стены тюремного музея.- Пожалуй, это одна из самых популярных песен Михаила Круга, хотя написана она 22 года назад. Ее и сейчас можно услышать из мимо проезжающего автомобиля. А самая прославленная российская тюрьма, о которой идет речь в песне, за 237 лет своего существования как только не называлась: рабочий дом, централ, губернский исправительный дом, в наше время это ФКУ Тюрьма №2.В 1781 году тюрьму создали по высочайшему указу Екатерины Второй. Строительство начали на владимирке - пути каторжан в Сибирь. Архитектором стал Николай фон Берг, но каменные здания построили только в 1833 году. Тогда там сидели за мелкое воровство и мошенничество. А уже в 1864 году за решетку централа попали и первые политзаключенные. Вся история тюрьмы собрана в уникальном музеи Владимирского централа.Игорь Закурдаев, директор музея:- История очень интересная, для граждан России для иностранцев. На примере развития владимирской тюрьмы можно проследить все развитие пенитенциарной системы.В 20-е годы прошлого века тюрьма преобразовалась в политический изолятор. А с 48 года считалась тюрьмой особого назначения для осужденных за шпионаж, диверсию, терроризм, антисоветскую деятельность. Стены централа видели многих известных людей. Среди них - монархист Шульгин, князь Петр Долгорукий, революционер Михаил Фрунзе, Василий Сталин, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер,заслуженные артистки Зоя Фёдорова и Лидия Русланова. Писатель Даниил Андреев во время заключения написал свою знаменитую книгу "Роза мира". Он сильно заболел, Андреева перевели в колонию, а книга так и осталась во Владимирском централе. За вещами приехала жена.Игорь Закурдаев, директор музея:- Она раньше его освободилась и приехала за вещами мужа , а муж был в колонии в это время. Был тогда исполняющий обязанности Давид Иванович Крот. Старый оперативник, госбезопасность, он все знает . И вот он разрешил ей просто забрать этот мешок. Мешок не досматривали.В 50-е годы за решетку Владимирского централа начали сажать криминальных лидеров или по-другому - "воров в законе". В Централе сидели и диссиденты - "семидесятники". Они были на особом положении - им даже запрещалось работать наравне со всеми, чтобы не "заражать " других заключенных антисоветчиной. Кстати, Владимирский централ стал первой тюрьмой в СССР, в которой заключенные работали на производстве.Высокие стены, колючая проволока, камеры видеонаблюдения, бдительная охрана - за всю историю централа из нее никто не сбежал.Екатерина Таманова, Илья Хлудов , Вести Владимир.