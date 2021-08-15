15.08.2021

2021-08-15 16:05:05

Что связало фильм «Полосатый рейс» с Владимирской областью

Собаки - друзья человека. А тигры? Их, оказывается, можно даже научить играть по системе Станиславского. Так восхищенно писали о фильме "Полосатый рейс" американские критики. Для съемок комедии понадобилась храбрость не только цирковым звездам, но и актерам. Какое отношение имеет фильм к нашему Гороховцу? Давайте смотреть!



Кто не знает фразу из "Полосатого рейса"? Первые зрители увидели легендарную комедию 60 лет назад. И как пишут источники, "буквально падали со стульев от смеха". Золотую классику советского кинематографа хочется и сегодня пересматривать. Екатерина Дмитриева, жена внука актёра Ивана Дмитриева: “Наши дети с удовольствием смотрят , там много юмора, экзотики, связанной с тиграми, актерская игра настолько прекрасна, что время не властно над этим”.



Для Екатерины и Филиппа фильм более, чем любим. В звездном списке актеров - знаменитый дед Филиппа, Иван Петрович Дмитриев. Красивый, отважный и смелый человек, фронтовик. Любимый старпом Советского Союза. Близких родственников актера наша съемочная группа застала в дождливом Суздале, куда они приехали прямиком из Гороховца. Екатерина начала изучать историю рода Дмитриевых, чтобы собрать для детей семейную хронику. И благодаря помощи архивистов и краеведов ей удалось найти данные аж с 1760 года. Поиск родовых корней привел потомков актера на нашу Владимирскую землю - в Гороховецкий район, деревню Выезд. Здесь, оказывается, и жили предки Дмитриевых. В начале 20 века в этом доме, он сохранился, хотя и перестроен, проживали Пётр Алексеевич Дмитриев и Наталья Васильевна Чеснокова - родители актера. Екатерина Дмитриева, жена внука актёра Ивана Дмитриева: “Это была очень крепкая семья староверов поморского согласия Дмитриевых. И в к 19 века они занимались разными промыслами и были отходниками....Деревня Выезд славилась своими котельщиками”.



Иван - будущий артист - родится уже в Вышнем Волочке, куда переберется семья котельщиков Дмитриевых в поисках работы. А учиться на актера уедет в Ленинград. Туда же после 30-ти лет жизни в США вернется и внук Филипп. Филипп Дмитриев, внук актера Ивана Дмитриева: “Когда вернулся в Россию в 92-ом , начал с ним общаться и через меня наши семьи опять вернулись друг к другу. ПЧ. много воды утекло. Он был женат пару раз. И он жил со своей второй семьей. И вот как-то мое возвращение всех сблизило”.



Хотелось быть похожим на деда всегда, во всех проявлениях, говорит Филипп. Иван Петрович играл положительных персонажей. И в жизни был "героем своего времени" - образцом советского человека. Душевным, ответственным, ранимым. Таких же людей, широких душой, семья Дмитриевых встретила и на родине предков. Гороховец, Владимир, Суздаль поразили своей фантастической красотой. Сюда хочется снова вернуться. Филипп Дмитриев, внук актера Ивана Дмитриева: “Эти большие огромные просторы...Старина . общение с людьми, которые настолько душевно и чисто по -человечески все рассказывают”.



Екатерина Дмитриева, жена внука актёра Ивана Дмитриева: “Архитектура этих купеческих палат, храмов, она фантастична, уникальна. И природные ландшафты исконно русские, Клязьма - необходимость гордости”.



Такого же свежего и волнующего хотелось и кинозрителю в 60-е. И секрет успеха фильма "Полосатый рейс"- как пишут историки- в том, что авторы попали в "нерв времени". Фильм перевернул сознание людей, уставших от потока идеологизированных картин. И стал любимым для миллионов поклонников кино. Филипп Дмитриев, внук актера Ивана Дмитриева: “Был наведен порядок в каюте старпома..А обезьяна Пират, с которой дед дружил, и которая узнала его в зоопарке спустя много лет. после разлуки...есть фотография.. И этот Пират устроил беспорядок ...Вот это уборочка..вот эту фразу мы повторяем своим детям, когда они устроили уборочку”.



Интересно, что шимпанзе Пират, а его нашли в Киевском зоопарке, действительно очень привязался к Дмитриеву. Каждое утро Иван Петрович сам готовил ему кашку и приучал есть ложечкой. У актера открылся талант дрессировщика.



А вот с тиграми в фильме сражается его дублер- муж укротительницы Маргариты Назаровой- Константин КонстантинОвский. Почувствовать тигров на себе пришлось лишь Евгению Леонову. Актер не знал, что при съемке эпизода в ванной убрали пуленепробиваемое стекло. Что было дальше , видели все зрители.



В 1961 году фильм посмотрели более 32 миллионов человек. И сегодня "Полосатый рейс" - на 51 строчке по посещаемости среди всех отечественных картин за все время.



Татьяна Воронцова. Егор Герасимов. Вести- Владимир.