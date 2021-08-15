На трассе Киржач-Новоселово сгорела грузовая ГАЗель. ЧП произошло около полудня 15 августа. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь охватил моторный отсек и кабину автомобиля. Пожарные

На трассе Киржач-Новоселово сгорела грузовая ГАЗель. ЧП произошло около полудня 15 августа. Как сообщают в тревожном ведомстве, огонь охватил моторный отсек и кабину автомобиля. Пожарные потушили возгорание на 4 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили машину 7 человек. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.