15.08.2021

2021-08-15 19:05:04

ГТРК Владимир предлагает увековечить память Юрия Левитана

А здесь жил Левитан - на днях я видела, как экскурсовод пальцем показывала на непонятные туристам заросли в центре Владимира. На лицах было недоумение. И ясно почему. К сожалению, место рождения легенды советского радио во Владимире никак не обозначено. Думаю, что владимирцы с удовольствием поддержат нашу новую инициативу!



О своем легендарном отце вспоминает дочь Наталья Сударикова. Во Владимире уже есть улица Диктора Левитана, и мемориальная доска на доме №1, напоминающая горожанам, кем был их выдающийся земляк. Но само место никак не связано с Левитаном. Детство глашатая 20 века прошло совсем в другом районе, в самом сердце древнего города.



Место поистине историческое. Но, к сожалению, и сегодня, в 2021 -м, остается для туристов и горожан всего лишь безликим зеленым пустырем. Алексей Арескин, завсектором информационно- выставочной работы Государственного архива Владимирской области, краевед: «Хочется какой-то памятный знак, на месте, где стоял дом, где собственно жил Юрий Левитан все свои отроческие годы, либо скульптуру самого Левитана”.



Алексей Арескин охотно поддерживает инициативу ГТРК "Владимир". Эта территория должна стать новой достопримечательностью города - облагороженной, со своим памятным символом. Подобный уже есть у телерадиожурналистов ГТРК. Его называют - Левитановский кирпич. Ежемесячно директор телерадиокомпании Андрей Филинов вручает его лучшим сотрудникам по итогам зрительского голосования. И кирпич этот - подлинная реликвия. Андрей Филинов директор филиала ВГТРК - ГТРК "Владимир": “Дома нет, но я там обнаружил остаток фундамента, и взял оттуда кирпич, как некий символ. Попросил Чепноглазова сделать барельеф. И он согласился. Получился мемориальный символ, связанный географически и энергетически с Юрием Левитаном”.



А вот и сам дом, где проживали Левитаны. Он сохранился лишь на ретро- фотографиях. 1967 год. Каменное здание буквально нависает над остановкой общественного транспорта. А это более ранние кадры видеохроники. 1961. Между тем с адресом проживания семьи Левитана тоже немало путаницы. Алексей Арескин опирается только на подлинные свидетельства. Их несколько. В частности, в областном госархиве хранится дело о зачислении в состав ремесленной управы портного Берки Шмулевича Левитана в 1889 году. Согласно списку ремесленников за 1893-ий Левитаны проживали в доме Мухиной по ул . Муромской, 6. Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области, краевед: «Улица Муромская начиналась с этого места, здесь пересекалась с улицей Большой Московской- Царицынской. Это место называлось в городе КРЕСТЫ. Отсюда шли улицы в различных направлениях. И дом Мухиной как раз находился в начале улицы. Он значился под №4 и Дом Козиоровой был по Муромской 2, рядом дом 4 и внизу- 6».



Подтверждают адрес и календарь за 1914 год, где отец Левитана рекламировал свою портняжную мастерскую, а также постановление 1919 года, когда революционные власти наложили штраф на буржуазию. Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области, краевед: «На Левитана был наложен штраф в 15 тыс . он выплатил только 500 в фонд Совдепа. Остальные не смог. И была сделана опись имущества 21 мая 1919 г. которое находилось по адресу в доме Тихонова на спуске к Муромской. Дело в том, что Мухины продали свой дом Тихонову из дер Злобино. и в н. 20 века дом и стал называться домом Тихонова».



После революции центральные улицы Владимира будут переименованы в 3- Интернационала. И Дому Тихонова присвоят №42. В соответствии с политикой "уплотнения" жильцов, в доме в 20-е годы были заселены около 14 семей. Семья Левитанов вшестером проживала в квартире №1. А вот актовой записи о самом рождении Юрия Левитана 2 октября 1914 года, к сожалению, в архиве не сохранилось . В метрической книге ее нет. Но , где учился Юра известно. Алексей Арескин, завсектором информационно-выставочной работы Государственного архива Владимирской области, краевед: «В 20-е годы он поступил в 1 школу 1-ой ступени у Княгинина монастыря , а после начальной школы поступил в школу 2-ой ступени на ул Царицынской в д.№4- бывшей гимназии Давыдовой , то есть из своего дома, где он жил вместе с семьей и пересекал улицу.



Юлия Реган одноклассница Юрия Левитана: «Он со мной в 1 группе учился. И у нас ставили пушкинские сказки. И он был королевич Елисей. А я сидела под столом и отвечала.. Была самая маленькая . И вот репетиция , поручили поднимать меня Левитану , а он не пришел, дали другому. А на 3 раз оба пришли и дрались- кому меня поднимать».



Мечтавший стать артистом Юрка-труба, как прозвали Левитана за сильный голос, уедет из Владимира покорять Москву в 1931 году. Берка Шмуйлович не доживет до того времени, когда сын станет известным диктором . Он умрет от воспаления легких в 1933. "Голосу истории" посвящен памятник на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана. Авторы проекта скульптор Игорь Черноглазов и архитектор Усенко. Он торжественно открыт 7 мая 2015 - в день радио в год 70-летия Великой Победы. На ней нет человека, которому она посвящена. Да и место выбрано исключительно по решению властей. Игорь Черноглазов заслуженный художник РФ: «Когда выбиралось место для Голоса эпохи, одно из мест рассматривалось это. Конечно, в принципе место очень интересное , географически выгодно, как мне кажется. Если был бы какой-то скверик Левитана, привести его в порядок было бы не плохое уютное место во Владимире где можно отдохнуть . Не думаю что здесь надо ставить большой памятник. Бюст..В человеческий рост..Но над этим надо подумать даже не скульпторам, а архитекторам».



В родной Владимир Левитан приезжал каждые десять лет, и неизменно приходил на Муромскую улочку. Парадокс, но сейчас единственное напоминание для современных владимирцев об истории этого места - название гостиницы. Андрей Филинов директор филиала ВГТРК - ГТРК "Владимир": «Мы выступаем с такой инициативой. От имени ГТРК "Владимир". Чтобы городские власти продумали, КАК увековечить память нашего выдающегося земляка. Именно в этом месте».



Месте, где родился и жил тот самый Левитан, которого называли голосом Советского Союза.







Татьяна Воронцова. Александр Чунаев. Илья Хлудов. Вести- Владимир



