Губернатор заложил первый камень под строительство нового спортивного объекта

Новый физкультурно-спортивный комплекс в Коврове будет построен до конца 2022 года. 14 августа в рамках рабочей поездки губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заложил первый камень под строительство спортивного объекта, сообщается на сайте главы региона.ФСК будет возведен на территории спортивной школы «Мотодром Арена». В трехэтажном здании будут залы для борьбы и спортивной гимнастики, тренажерный зал, а также общежитие для спортсменов. Кроме того, в комплексе сделают буфет и базу проката инвентаря.«Уже сегодня «Мотодром Арена» привлекает любителей спорта и профессионалов со всей области и даже страны на яркие спортивные события – пока только под открытым небом. Вспомните, какие страсти кипели здесь в прошлом году на первенстве России по мотокроссу! Новый спорткомплекс откроет возможности для всесезонной активности. Занятия физкультурой и спортом в современных условиях станут ещё доступнее для ковровчан. Ставлю задачу завершить возведение ФСК до конца 2022 года», — сказал Владимир Сипягин.Строительство объекта будет вестись в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Стоимость работ — 226 млн рублей. В основном, это федеральные средства.