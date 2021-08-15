15.08.2021

2021-08-15 17:05:04

Ожидание и реальность: как инстамаски меняют облик владимирцев

Развитие новых технологий открывают новые возможности-от подбора кроссовок до примерки пластики лица. Любовь Истратова встретилась с разработчицей Инстаграм - масок , которая создает эффекты для звезд, как Ольга Бузова. Олеся Журавлева создала и новую маску для "Вестей"- и вы можете ее уже примерить!



За идеальной внешностью - в Инстаграм. Главный тренд индустрии масок - бьюти. Они помогают нам выглядеть немного лучше: выравнивают кожу, накладывают макияж, делают пластику. В мужских масках популярна цветокоррекция. Олеся Журавлёва, разработчик инстамасок: «Бьюти-маски - моя отдушина. В декретном отпуске я нашла для себя такое хобби, которое приносит приятный доход, приятное общение с другими людьми, потому что клиенты все лояльные попадаются, интересные личности. Особенно когда выходишь на звездный уровень, там уже другой контингент”.



В основном Олесю просят сузить лицо и шею. Черты лица хотят подчеркнуть: острые скулы, аккуратный нос и пухлые губы. Индивидуальность - не в моде, хотя разработчик всегда за сохранение личных особенностей. Олеся Журавлёва, разработчик инстамасок: «Мужчины, да, они смотрят на истории девушек и думают, о, какие все красотки, приглашу на свидание. Такое - "ожидание-реальность", потому что в Инстаграме такая кукольная внешность, идеальная, а приходишь - что-то не то”.



С точки зрения психологов , инстаграм- маски ничем не отличаются от обычных. Задача одна - спрятать недостатки. Ольга Гунина, психолог: «Нежелание проявлять миру своё лицо связано с тем, что человек недоволен своим лицом, либо он считает, что он плохо вписывается в общепринятые стандарты красоты, совершенства и, таким образом, пытается себя немного приукрасить. В этом ничего ужасного нет”.



Детям маска прибавляет возраст и подчеркивает привлекательность. Но не опасна ли "жизнь под копирку"? Не скажется ли это сказаться на неокрепшей психике? Ольга Гунина, психолог: «Ребенок меняется настолько быстро, превращается из подростка во взрослого, что он себя не узнаёт, а иногда не признает и даже пугается. Поэтому вот эта аватарка или маска, она позволяет ему постепенно привыкнуть к себе. А может быть наступит время, когда мы будем ходить в настоящих масках?”



Из настоящих масок, к счастью, пока популярны только медицинские, а вот цифровые нарасхват. Олеся гордится, что создала несколько масок владельцу самого популярного российского аккаунта с 23-я миллионами подписчиков - Ольге Бузовой.



Наш инстаграм так же активно развивается, набирает популярность и теперь благодаря Олесе Журавлевой у нас появилась своя маска. Вы можете найти её в нашем официальном аккаунте Инстаграм и добавить себе в избранное. Подписывайтесь, отмечайте нас, используйте маску и создавайте свои новости!



Дополненная реальность и 3D-моделирование не ограничиваются бьюти-примочками. Маски используют известные бренды, чтобы показать свой ассортимент. От той же бьюти-индустрии - онлайн-подборов ресниц, тона, помады, линз, сложных окрашиваний волос, пирсингов и маникюра - до подбора техники. Кроме того, уже существуют виртуальные магазины и примерочные с одеждой, ювелирными украшениями и обувью. Олеся Журавлёва, разработчик инстамасок: «Все, что угодно можно сейчас создать и примерить на себе. За масками будущее, потому что в скором времени мы будем приходить в магазин и 3D у нас дойдёт до такой степени, что мы будем заходить в примерочную комнату, а там будут размещаться экраны, и мы сможем даже одежду на себя не примерять, т.е. нам не нужно будет снимать, переодеваться. Мы будем листать и выбирать "эту футболку я хочу, эту не хочу".



Новые технологии - всегда возможности, и сами по себе проблем они не несут. Помочь себе с выбором обуви или ежедневно скрываться за маской - вопрос личный. Важно лишь нащупать границу между досугом и самообманом и ответить себе на вопрос: "Есть ли жизнь без масок?".



Любовь Истратова, Александр Голубев, Вера Куликова, Вести Владимир.