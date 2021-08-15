В Бутырлицком сельском поселении прокуроры и сотрудники Росреестра выявили нарушения в использовании земельных участков. На 4,2 га местный предприниматель открыл деревообрабатывающее ..

В Бутырлицком сельском поселении прокуроры и сотрудники Росреестра выявили нарушения в использовании земельных участков. На 4,2 га местный предприниматель открыл деревообрабатывающее производство.На территории имеется пилорама, склад для досок, опилки и обрезки.Схожие нарушения обнаружены в работе ещё двух ИП, занимающихся переработкой древесины.На них завели административные дела и оштрафовали на 120 тысяч рублей.В адрес предпринимателей внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.