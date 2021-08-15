15.08.2021

2021-08-15 15:00:07

Во Владимирской области вновь прогнозируют аномальную жару

Согласно данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра на юге и юго-востоке Владимирской области прогнозируется температура воздуха выше +30 оС.



В условиях жаркой и сухой погоды возрастают риски ландшафтных, лесных и торфяных пожаров, возможен переход огня на частные дома и хозяйственные постройки, возникает большая вероятность происшествий на водных объектах. В жаркую погоду также возможно отключение электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций.