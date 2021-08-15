Все больные находятся под медицинским наблюдением

По данным на 15 августа, на территории Владимирской области подтверждено еще 196 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Так, 35 заболевших выявлено во Владимире, 24 — в Гусь-Хрустальном, 21 — в Ковровском, 18 — в Муромском, 14 — в Александровском, 10 — в Вязниковском, 10 — в Петушинском, 10 — в Кольчугинском, 9 — в Юрьев-Польском, 8 — в Собинском, 8 — в Суздальском, 8 — в Киржачском, 7 — в Меленковском, 6 — в г. Радужный, 3 — в Гороховецком, 3 — в Селивановском, 2 — в Камешковском районах.Всего на территории региона зарегистрировано 46 259 случаев заболевания. Все пациенты находятся под наблюдением медиков.