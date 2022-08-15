На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 августа лабораторно подтверждено 79...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 августа лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
14 - во Владимире
9 - в Ковровском районе
8 - в Александровском районе
7 - в Кольчугинском районе
7 - в Гусь-Хрустальном районе
7 - в Юрьев-Польском районе
6 - в Муромском районе
5 - в Петушинском районе
4 - в Камешковском районе
4 - в Суздальском районе
2 - в Меленковском районе
2 — в Судогодском районе
1 - в Собинском районе
1 - в Радужном
1 - в Вязниковском районе
1 - в Киржачском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153 795 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).