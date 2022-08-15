На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 августа лабораторно подтверждено 79...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 августа лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 - во Владимире9 - в Ковровском районе8 - в Александровском районе7 - в Кольчугинском районе7 - в Гусь-Хрустальном районе7 - в Юрьев-Польском районе6 - в Муромском районе5 - в Петушинском районе4 - в Камешковском районе4 - в Суздальском районе2 - в Меленковском районе2 — в Судогодском районе1 - в Собинском районе1 - в Радужном1 - в Вязниковском районе1 - в Киржачском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 153 795 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).