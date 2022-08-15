Роман - трилогия Анны Богинской «Жить жизнь» стал мировым бестселлером и «прогремел», благодаря...

Роман - трилогия Анны Богинской «Жить жизнь» стал мировым бестселлером и «прогремел», благодаря необычной и при этом актуальной женской теме: что делать, если ты встретила манипулятора? Как выбираться из отношений, которые ведут в никуда? Режиссером сериала стал Артем Аксененко (фильмы - «Медиатор», «Лапси», «Чемпионы» и др.), а в главных ролях снялись Любовь Аксенова («Мажор»), Дарья Мороз («Содержанки»), Юрий Чурсин («Хиромант») и другие.В некоторых сценах нового кино снимался и 34-летний Анатолий Маркеев из Владимира. Он играл одного из манипуляторов — члена закрытого мужского клуба. Роскошные локации, дорогие костюмы, безупречная обстановка — вот что отмечает владимирский актер.Нам удалось узнать некоторые подробности со съёмок. Рассказывает сам Анатолий Маркеев:Фото из личного архива Анатолия Маркеева- Начну с того, что пару лет я вообще не снимался и не участвовал в массовых мероприятиях из-за пандемии, а потом из-за личных обстоятельств. Но в последнее время начал откликаться на предложения по съемкам. Так я оказался в фильме «Жить жизнь». Этот роман у многих сегодня на слуху.О чем кино?8-серийный психологический триллер - экранизацией первой книги трилогии «Жить жизнь» Анны Богинской. По сюжету, героиня Любови Аксеновой — 30-летняя Аня, образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Смерть мужа заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. В скором времени девушка сталкивается с молодым человеком, который ей нравится. Правда, она ощущает осознанную манипуляцию с его стороны. Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна...Интересно, что на роль, аналогичную моей, утвердили и молодого актера Андрея Пакалова, с которым мы, однажды, снимались в клипе певицы Ёлки. Тогда его утвердили на главную роль. Так что с первого дня на съемочной площадке мне было очень комфортно.Фото из личного архива Анатолия МаркееваТри локации, в которых я принял участие, находились в живописных районах Москвы: первую сцену снимали в центре столицы у ресторана «Савой», кино-штаб базировался у гостиницы «Метрополь», почти у Кремлевской стены. Уже с этого момента я понял, что сериал с отличным бюджетом.Вторую сцену мы снимали на Берсеневской набережной, а для третьей арендовали особняк Морозовых в Подсосенском переулке. По сюжету там проходили встречи закрытого клуба, где наши персонажи получали новые знания и задания от наставника для «повышения уровня умений», а также делились результатами.Фото из личного архива Анатолия МаркееваЭто интересно!Над созданием проекта «Жить жизнь» трудится команда мегаудачного сериала «Содержанки».Игру Любови Аксёновой довелось наблюдать в первых двух сценах, а вот герой актёра Романа Васильева был участником всех сцен, многие из которых были сложные эмоционально и физически - потасовки, драки, потеря сознания при удушении. Надо отметить, что он был очень убедителен. ⠀Зрителям, думаю, также запомнится роль Даниила Воробьёва, который играет наставника закрытого клуба наших героев. А часть его юморных реплик, подозреваю, разберут на мемы.⠀Фото из личного архива Анатолия МаркееваМне понравилось, как работает режиссер Артем Аксененко, всегда с горящими глазами и всегда очень внимательный к актерам. Кстати, приятный в общении даже не смотря на то, что съемки шли почти нон -стоп с перерывом на сон лишь в несколько часов.Фото из личного архива Анатолия МаркееваВ процессе работы актеры часто обсуждали с Артемом свои идеи по изменению или дополнению сцен. И вы знаете, многие из них утверждались. Периодически сам режиссер давал задачу всем присутствующим — придумать — как более убедительно и реалистично сыграть ту или иную сцену. Например, так было с полумистическим ритуалом «перехода» на новый уровень героя Романа Васильева.26 августа - финальный съемочный день, далее последует монтаж. Предположительно к началу зимы кино уже будет готово. Многие уже сегодня сулят сериалу «Жить жизнь» перспективный старт. Владимирцев ждет не просто психологическая драма «для девочек», а захватывающий триллер с неожиданной развязкой, который будет интересен абсолютно всем.Фото из личного архива Анатолия МаркееваСветлана Куганова, ГТРК «Владимир»