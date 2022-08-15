15 августа православные чтят память Василия Блаженного. Это второй день Успенского поста.

15 августа православные чтят память Василия Блаженного. Это второй день Успенского поста.Василий родился в крестьянской семье в подмосковном селе Елохове примерно в середине 15-го века. Когда подрос, родители отдали его обучаться сапожному ремеслу. Уже тогда он проявил свои особенные дарования. Как-то раз в мастерскую пришел купец и попросил сделать сапоги, да такие, чтоб не сносились за год. На что Василий ответил, что тот вообще не успеет их сносить, так как скоро умрет. И действительно, через несколько дней купец отправился в мир иной.В 16 лет Василий пришел в Москву и начал юродствовать. В палящий летний зной и лютый мороз ходил он раздетый и босой по улицам, притворяясь немым. Вел Блаженный себя странно: то опрокинет лоток калачей, то прольет кувшин кваса. Конечно, торговцы били Василия, но он радостно принимал побои и благодарил за них Бога. Потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, а квас негоден.Скончался блаженный Василий в 1552 году, ему было 88 лет. Перед кончиной посетили его царь с царицей Анастасией и царевичами Иоанном и Феодором, и Блаженный пророчески сказал младшему из них, Феодору: "Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником". Царь самостоятельно нес гроб до могилы, а после от прикосновения к святым мощам многие получали исцеление.Приметы и традиции15 августа – второй день Успенского поста, поэтому не стоит устраивать никаких шумных празднеств. Предки старались избегать брать и давать деньги в долг или отправляться в дальнюю дорогу. Также они верили, что в августе многие травы набирали полную силу, поэтому на Василия нередко собирали травы и плели из них венки-обереги, которые вешали в домах. Считалось, что какая на Василия с утра погода, такая простоит еще шесть недель.Что нельзя делать 15 августа 2022 годаВ этот день нельзя ругаться, ссориться с родными и близкими, также лучше не обижать животных. Советуется 15 августа не начинать что-то важное – лучше перенести планы, а еще нельзя тяжело физически работать.