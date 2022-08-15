Выявлено 95 нарушений

Во Владимирской области Роспотребнадзор совершает проверки в детских оздоровительных лагерях. В частности, акцент делается на том, как дети питаются и какую воду пьют.В результате проверки, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений по безопасности организации питания. Проверили 102 детских лагеря, на 95 из них заведены административные дела. Лагеря, нарушившие правила безопасности, в общем итоге оштрафованы на 158 600 рублей. Штрафы были установлены в 65 случаях.