На пороге официального тысячелетия. Древний Суздаль в минувшие выходные отметил свой 998-ой день...

На пороге официального тысячелетия. Древний Суздаль в минувшие выходные отметил свой 998-ой день рождения. Поздравила его и делегация города-побратима из Донбасса. Все подробности- у Марии Платанюк.Посвящение древнему Суздалю от сводного оркестра владимирской гильдии трубачей. В музыкальной программе- лучшие произведения. Праздничный марафон - на нескольких площадках. Одной из главных стала площадь возле суздальского Центра культуры. Здесь- и гости города, и сами суздальцы. С отличным настроением... и признаниями в любви родному городу на берегах Каменки.Вера Юрина, жительница г. Суздаля:– Город Суздаль- сказочный, самый тихий. Спокойный. Много друзей появилось. Все отлично.К большому костюмированному шествию- все готово. Здесь и музейщики в русских нарядах, и "огурцы"- один из символов Суздаля. И все друзья древнего города. Большая делегация приехала из Донбасса. Города Докучаевска, побратима Суздаля. Ее возглавила управляющая делами администрации Докучаевска Наталья Никифорова.Наталья Никифорова, управляющая делами г. Докучаевска:– В ваш праздничный день очень хочется пожелать от всех жителей нашего города - процветания вашему городу, только хороших, позитивных моментов, счастливых лиц.По главной улице с оркестром. Сотни участников шествия в день рождения Суздаля прошли единой колонной до Торговой площади. Возглавили шествие руководители города и района, департамента культуры, представители Законодательного Собрания. С флагами и символикой ДНР и Докучаевска прошли жители Донбасса. Впрочем, присоединиться мог любой желающий. В Суздале сейчас- тысячи гостей. В жемчужине Золотого кольца, которая отмечает свой 998-ой день рождения - разгар туристического сезона.Мария Платанюк, корреспондент:– Первое летописное свидетельство о Суздале относится к 1024-ому году. В "Повести временных лет" он упомянут под именем Суздаль. За 10 веков своей истории, вплотную приблизившись к официальному тысячелетию, Суздаль не растерял главного- русского характера, тайны, глубины.Свое видеопоздравление Суздалю и его жителям направил глава региона Александр Авдеев. Подчеркнув, ближайшие 2 года станут для Суздаля временем преобразований и новых проектов. В числе главных социальных- строительство новой современной школы на 1200 мест. Проект поддержан Правительством. Впереди- и масштабные работы по реставрации.Видеообращение Александра Авдеева:– К тысячелетию город станет еще более интересным, более привлекательным для туристов, для гостей города. Но важно, чтобы он был уютным для самих жителей.Оценить вид на город с водной глади Каменки, побродить по старинным улицам Суздаля, посетить его древние храмы и монастыри. Да и просто "надышаться" городом, где даже время течет иначе... За этим ежегодно в Суздаль приезжают тысячи гостей.Павел и Юлия, гости г. Суздаля:– Этот город- сердце Руси. Он такой аутентичный. Непохожий на другие города, здесь какой-то особый дух. Душа отдыхает здесь, успокаиваешься, как будто домой попал.Со сцены звучало и важнейшее пожелание жителям- вместе хранить бесценное историческое наследие уникального города-музея. Города, который по праву называют сказкой.Мария Платанюк, Александр Чунаев."Вести-Владимир"