Владимир в эту субботу отметил День физкультурника. Главной ареной спортивного праздника стал...

Владимир в эту субботу отметил День физкультурника. Главной ареной спортивного праздника стал Центральный парк. Репортаж Татьяны Воронцовой.Такому задору юных баскетболистов из команды "Огненный мяч" позавидуют и профессионалы. Баскетбол для них...– Крутая игра, жизнь.А планы в 9 лет?– В NBA хочу попасть.9- летнего Якима пришла поддержать семья. Настроение у всех спортивно-праздничное. Главное для ребенка- пример родителей.Инносент Абуэм, папа юного баскетболиста:– Дети все учат через пример, часто мы идем со старшим сыном играть утром футбол, баскетбол, он видел и просил потом мяч, и стали игратьНаталья Абуэм, мама спортсмена:– Побольше бы таких событий- Да, почаще...Спортивных!!! Для Владимира хочется побольше чтобы молодежь была занята. именно полезными вещами, это здорово.На площадках Центрального парка , который стал главной ареной Дня физкультурника в этом году, аншлаг. Только на " Оранжевый мяч" заявились 47 команд, включая и другие регионы. В программе городские турниры по футболу, шахматам, настольному теннису, легкой атлетике. Но главное , множество локаций с мастер- классами. Выбирай все, что нравится. Хочешь танцуй(( ЛАЙФ))- хочешь гири поднимай. Профессионалы помогут, подскажут, научат.Александр Арифулин, тренер-преподаватель:– Толчок гири выполняется 2 гирями, в классическом своем варианте. Толчок гири по длинному циклу, после каждого толчка, выполняется сброс гири..Адреналин бурлил на всех площадках парка.Маленький Саша - опытный велосипедист- на двух колесах с раннего детства.Александр Бабанов, 5 лет:– Мне нравится, что там больше гоняют.Любовь Бабанова, мама:– Это такой вид спорта, когда можно заниматься с маленького возраста, в 2 года сели на беговел.А это уже мастера спорта. Денис Зезюлин второй год подряд - член сборной России по кикбоксингу.Тренер и товарищи называют его уважительно- Денис Петрович.Денис Зезюлин, мастер спорта России по кикбоксингу:– Учатся защите, на самом деле, кто не падает- не встает.– Требуется сила духа, упорство, терпения много и конечно же дисциплина в первую очередь.Денис Зезюлин получил в этот день Удостоверение мастера спорта России. Памятные медали "90 лет ГТО" , благодарности Министерства спорта вручили и преподавателям, причастным к спортивной отрасли..Физкультура и спорт сегодня норма жизни для владимирцев- и не на словах, а на деле.Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации г. Владимира:– Мы считаем, что те, кто не занимается еще спортом, физкультурой, придя в парк ,посмотрев прекрасное состязание приобщится к спорту. Нам это важно.Город готовит к открытию и новые объекты.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:– В этом году планируем установить умную спортплощадку на территории 42 школы для жителей Юрьевца, у них там практически негде заниматься спортом. Надеемся, все это осуществим. В ближайшие сроки сдадим, откроем красиво. Также осуществляем подготовку проектно-сметной документации по реконструкции стадиона "Юность". Как будет готова, будем решать с областью, с нашими руководителями.Такие праздники не могут не подогревать интерес к спорту. Тех кто поддерживает "в здоровом теле здоровый дух " собралось в субботу по подсчетам организаторов свыше 4-х тысяч человек.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев.Вести "Владимир"