Бывшие промышленные зоны Москвы преобразуют в современные районы с жильем, социальными объектами и высокотехнологичными производствами. В рамках программы Индустриальные кварталы на этих территориях построят 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью около 70 тысяч квадратных метров.

Бывшие промышленные зоны Москвы преобразуют в современные районы с жильем, социальными объектами и высокотехнологичными производствами. В рамках программы "Индустриальные кварталы" на этих территориях построят 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью около 70 тысяч квадратных метров.Четыре поликлиники построят в бывших промзонах на западе Москвы. Три возведут на северо-востоке, две – на юго-востоке. Также новые медучреждения появятся на юге, востоке, севере и северо-западе города.Самую большую поликлинику возведут на территории бывшей промзоны "Дегунино–Лихоборы" в районе Западное Дегунино. На территории промышленной зоны "Серп и Молот" в Лефортове построят детскую и взрослую поликлиники общей площадью более 21 тысячи квадратных метров.Столица уделяет особое внимание строительству медицинских учреждений, отметил заммэра Москвы по вопросам экономического развития Владимир Ефимов. По его словам, возведение 13 поликлиник на территориях бывших промзон сделает медицинскую помощь доступнее для горожан."Индустриальные кварталы" – проект преобразования заброшенных и неэффективно используемых территорий Москвы. В рамках программы создадут более 500 тысяч рабочих мест. В развитие бывших промзон инвестируют семь триллионов рублей, объем поступлений в городской бюджет превысит три триллиона рублей.Первое соглашение о реорганизации промышленной зоны Москва заключила с инвестором в июле 2020 года. В проект вложат 14 миллиардов рублей. Также достигнуты договоренности по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, определены операторы для работ в промзонах Зюзино, "Южный порт", района Тропарево-Никулино.Подробнее об "Индустриальных кварталах" – в "Дни.ру".