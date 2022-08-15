Неравнодушные жители Владимирской области поздравили с днем рождения избитую старшеклассниками девочку из Курлово Гусь-Хрустального района. Видео с праздника появилось в telegram-канале

Неравнодушные жители Владимирской области поздравили с днем рождения избитую старшеклассниками девочку из Курлово Гусь-Хрустального района. Видео с праздника появилось в telegram-канале Подслушано во Владимире. На кадрах довольная девочка принимает подарки от гостей, на фоне играет музыка, во дворе детей развлекает аниматор. Ранее в соцсетях была информация, о том, что жители региона собрали около 70 тысяч