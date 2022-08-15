Как решить проблему оттока населения тридцать третьего региона в крупные города и помочь молодежи...

Как решить проблему оттока населения тридцать третьего региона в крупные города и помочь молодежи построить семью и карьеру в родном городе? Кандидат в губернаторы Владимирской области от Партии Роста Александр Субботин провел опрос среди молодых жителей областного центра.– Чтобы молодежь не уезжала из Владимира нужна достойная зарплата, ну и ипотека нулевая от государства, чтобы было жилье.– Поддержка государства для развития стартапов и бизнеса молодежного поскольку у нас очень очень активная молодежь, она стремится продвигать свои идеи, но поддержки от государства очень мало.Сегодня в регионе остро стоит проблема нехватки квалифицированных молодых кадров. Как заявил Александр Субботин, чтобы удержать молодых людей в небольшом городе или поселке, нужно создать благоприятные условия для работы и жизни. В первую очередь это достойные зарплаты и современная городская среда с магазинами и парками. Также по мнению, Александра Субботина необходимо менять систему подготовки молодых специалистов в Вузах, расширять их кругозор, чтобы им было проще подстроиться под необходимые специальности.Александр Субботин, кандидат в губернаторы Владимирской области (Партия Роста):– По результату опроса будет определена первая тройка основных проблем, которые молодежь видит что их надо решать, чтобы им остаться в области. Это станет основным направлением работы как губернатора области.