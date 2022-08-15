Хитрый прищур, уголки глаз будто подтянутые к вискам – так примерно можно описать тренд, который несколько лет назад ввела в моду американская модель Белла Хадид.

Хитрый прищур, уголки глаз будто подтянутые к вискам – так примерно можно описать тренд, который несколько лет назад ввела в моду американская модель Белла Хадид.Позже знаменитый взгляд получил название "лисьи глазки" и почти все уважающие себя блогеры и селебрити решили немедленно примерить такой на себе. Вместе с Отари Гогиберидзе решили разобраться, какими способами можно добиться миндалевидных глаз и есть ли подводные камни, которых стоит опасаться.Как добиться раскосого эффекта?Лисьи глазки – процедура, конечно, не новая. Операция по коррекции глаз известна давно и просто обрела звучное название. А благодаря соцсетям – и невероятную популярность. С помощью каких процедур можно добиться такого эффекта?Кантопластики. Это моделирование уголков глаз, которое проводится на верхних или нижних веках. Бывает она разных видов, но суть сводится к одному: можно "зафиксировать" уголки так, как хочется пациенту.Эндоскопического лифтинга. Нужная форма создается поднятием мышц и кожи. Разрезы при этом делаются в волосистой части головы и в области висковБлефаропластики. У операции много "звучаний" и одно из них – коррекция внешних уголков.Нитевого лифтинга. Специальными нитями подшиваются брови и края уголков глаз.Инъекций. Филлеры или ботокс дают самый недолговременный эффект, но все же тоже способны приподнять веки, брови и распахнуть глаза.Так ли все просто?В сети девушки рассказывают про то, что "глазки" — это 20-30 минут и готово. Это, конечно, не так. Любое вмешательство несет в себе определенные риски, требует компетентного мнения, профессиональных рук и правильного режима по восстановлению. Все проще, если применяется нитевой лифтинг, но и в этом случае есть свои нюансы. Во-первых, идет это не всем. Если неправильно рассчитать натяжение, результат может получиться гротескным, иногда даже чересчур. Во-вторых, многократный повтор процедуры обязательно станет причиной фиброза. Это всего лишь вопрос времени. В-третьих, если нитка сорвется, то она может переместиться в другую анатомическую область и вызвать опасность для органов зрения или дискомфорта в области висков. И наконец, эффект полностью исчезнет через 2-3 месяца.Рубцы: да или нет?Останется след от вмешательства или нет, целиком зависит от выбранной техники. В случае полноценного эндоскопического лифтинга, надрезы делаются в волосистой части головы и поэтому практически не видны. Именно это выгодно отличает его от трендовой облегченной версии, популярной в сетях, когда надрезы выполняются над верхней бровью. Плюс не нужно скидывать до счетов индивидуальные особенности регенерации тканей. Надрез по определению нарушает кожный покров, поэтому даже нитевой лифтинг и инъекции способны оставить мелкие следы, гематомы и рубцы."Глазки" по правиламСтойкого и длительного результата можно добиться только в случае профессионального оперативного вмешательства. И выбранную технику "назначит" врач, опираясь на форму глаз, особенности кожи, возраст и множество других нюансов. Как правило, выбор падает на кантопексию или блефаропластику одновременно с височным лифтингом. Височная зона считается анатомически сложной и поэтому не стоит выбирать легкие и дешевые пути, когда на повестке дня не только достойный внешний вид, но и здоровье.ВажноХорошо, когда хирург не ставит целью добиться трендового лица по однотипному шаблону. А лисьи глазки — это как раз определенный изгиб, взгляд и подъем бровей. Так что, если хочется сохранить индивидуальность и подчеркнуть природную красоту, важен не только тренд, но эстетический вкус и опыт.