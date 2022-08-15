Женщина обвиняет хирурга в халатности и непрофессионализме

Мать 21-летнего мотоциклиста, который разбился в Киржаче на улице Ленинградская, подала в суд на Киржачскую районную больницу. Об этом сообщил суд Киржачского района Владимирской области.Женщиной был направлен иск на 3 миллиона рублей за причинение ей морального ущерба. Она утверждает, что ее сын скончался, потому что врач-хирург районной больницы не оказал пострадавшему своевременную медицинскую помощь.В исковом заявлении было указано, что молодой парень, управлявший мотоциклом «Suzuki», 25 мая 2021 года попал в ДТП с участием автомобиля.По информации УГИБДД по Владимирской области, в 00:10 на улице Ленинградская города Киржача мотоциклист наехал на грузовик «МАЗ», который находился в состоянии покоя. В результате ДТП, водитель мотоцикла умер в больнице Киржачского района, а 17-летнюю девушку-пассажира госпитализировали с травмами.В иске также отмечено, что врач-хирург осмотрел сына женщины и покинул палату, оставив пациента в тяжелом состоянии без внимания. Анестезиолог же выполнял предписанные ему действия до минуты смерти парня. Мать молодого человека твердо стоит на своем – ее сын погиб из-за халатности хирурга.В связи с возбужденным гражданским делом суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Ход дела продолжится, когда придут результаты проверки судмедэкспертизы.