25-летние отношения мэра Киева Виталия Кличко с женой Натальей закончились.

25-летние отношения мэра Киева Виталия Кличко с женой Натальей закончились.Об этом политик сообщил сам. Сейчас пара находится в процессе развода. Как отмечает , супруги уже давно не живут вместе.Наталья бросила Виталия Кличко в Киеве, а сама уже несколько лет проживает в Германии. По словам мэра, желание официально оформить расставание стало обоюдным."Это давно не является секретом для всех", – цитирует экс-боксера .Напомним, у Виталия Кличко с супругой трое детей, брак был заключен в 1996 году.