На проблемы дольщиков Владимира обратили внимание в Государственной Думе. Участники долевого строительства встретились с первым заместителем председателя комитета Госдумы по

На проблемы дольщиков Владимира обратили внимание в Государственной Думе. Участники долевого строительства встретились с первым заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Романом Лябиховым. На собрание с политиком приехали дольщики ЖК «Дуброва Парк», ЖК «Дуброва Парк-2», ЖК «Северный» и других новостроек. Вера Куклитская оказалась единственной дольщицей от жилого комплекса «Дуброва Парк-1». Она строит однокомнатную