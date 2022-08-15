На улице Героя России Кутузова, которая еще недавно называлась улицей Парижской Коммуны, 15 августа начали менять адресные таблички на домах. Пока новое название можно увидеть только на

На улице Героя России Кутузова, которая еще недавно называлась улицей Парижской Коммуны, 15 августа начали менять адресные таблички на домах. Пока новое название можно увидеть только на стенах школы №9 и детского сада №33. На домах жителей по-прежнему висят старые таблички. Некоторые из них, напомним, выступали против переименования. В Яндекс.Картах улица также получила свое новое