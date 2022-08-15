В Меленках прокурором утверждён обвинительный акт по уголовному делу о неуважении к суду Житель...

В Меленках прокурором утверждён обвинительный акт по уголовному делу о неуважении к судуЖитель Меленковского района Владимирской области, 1997 года рождения, обвиняется в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении участников судебного разбирательства.31 мая 2022 года в Меленковском районном суде проходило судебное разбирательство по делу о краже.В ходе судебного процесса, во время оглашения судьей решения о замене меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, подсудимый в присутствии участников судебного заседания, публично, пренебрегая всеми правилами и нормами поведения, высказал в адрес потерпевшего неприличные оскорбительные словосочетания, в том числе с использованием нецензурной лексики.Неоднократные предупреждения судьи о недопустимости оскорбления участников судебного разбирательства мужчина проигнорировал.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Меленковский районный суд, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com