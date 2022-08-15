Абитуриенты ВлГУ выбирают языковые факультеты. Госуниверситет подводит итоги приемной кампании....

Абитуриенты ВлГУ выбирают языковые факультеты. Госуниверситет подводит итоги приемной кампании. Больше всего заявлений принял педагогический институт. Молодежь хочет изучать английский и второй язык: китайский, немецкий или французский.Большая конкуренция развернулась среди поступающих на экономические специальности. Много желающих связать свое будущее с информационными технологиями и гуманитарными науками. Всего в ВлГУ на первый курс зачислено более тысячи семисот абитуриентов. Отметим, приемная компания еще не закончена. Сегодня последний день подачи документов от поступающих в колледж.