В Московской области прошел очередной этап оперативно-профилактического мероприятия Мак. Цель – обнаружить и ликвидировать нелегальные, а также дикорастущие посевы мака, конопли и ..

В Московской области прошел очередной этап оперативно-профилактического мероприятия "Мак". Цель – обнаружить и ликвидировать нелегальные, а также дикорастущие посевы мака, конопли и других наркосодержащих растений, пишет .Так, в Ленинском округе полицейские нашли и уничтожили 600 кустов дикорастущей конопли. В общей сложности трава занимала площадь более два гектара. Как сообщают каннабис сначала скосили, а потом сожгли.