15 августа 2022 года проходит народный праздник Степан Сеновал. В этот день нельзя: Нельзя...

15 августа 2022 года проходит народный праздник Степан Сеновал.В этот день нельзя:Нельзя обижать животных, домашних питомцев и скотину. Не следует животных бить, кричать на них, ругать, забывать покормить.Нельзя отправляться на охоту, расставлять ловушки и капканы на диких животных или на мышей, крыс.Нельзя рассказывать страшные истории, смотреть фильмы ужасов и читать книги такого жанра, пугать людей, устраивать розыгрыши.Нельзя перерабатывать, брать на себя лишнюю работу, переутомляться. Излишнее расходование сил сегодня может привести к проблемам со здоровьем. Потому к тяжёлой работе нужно подходить с умом, расходовать энергию размеренно, устраивать регулярные перерывы.Народные приметы:Какая сегодня погода — таким и сентябрь будет.Кошка скребёт стену — к ненастью.Дождь — к хорошему урожаю картофеля.Лягушек вечером не слышно — утром возможны заморозки.фото: https://www.pxfuel.com/