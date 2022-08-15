15 августа 2022 года проходит народный праздник Степан Сеновал.
В этот день нельзя:
Нельзя...
15 августа 2022 года проходит народный праздник Степан Сеновал.
В этот день нельзя:
Нельзя обижать животных, домашних питомцев и скотину. Не следует животных бить, кричать на них, ругать, забывать покормить.
Нельзя отправляться на охоту, расставлять ловушки и капканы на диких животных или на мышей, крыс.
Нельзя рассказывать страшные истории, смотреть фильмы ужасов и читать книги такого жанра, пугать людей, устраивать розыгрыши.
Нельзя перерабатывать, брать на себя лишнюю работу, переутомляться. Излишнее расходование сил сегодня может привести к проблемам со здоровьем. Потому к тяжёлой работе нужно подходить с умом, расходовать энергию размеренно, устраивать регулярные перерывы.
Народные приметы:
Какая сегодня погода — таким и сентябрь будет.
Кошка скребёт стену — к ненастью.
Дождь — к хорошему урожаю картофеля.
Лягушек вечером не слышно — утром возможны заморозки.
фото: https://www.pxfuel.com/