Полиция разбирается в сложившейся ситуации

14 августа на мосту Судогодского шоссе была обнаружена девушка, которая собиралась совершить прыжок вниз. Водитель легковой машины стал очевидцем данной картины и немедленно набрал номер 112, чтобы предотвратить трагедию.Вчера, 14 августа, в полвосьмого утра девушка попыталась спрыгнуть с моста на Судогодском шоссе, таким способом прервав свою жизнь. Однако нашелся неравнодушный, кто увидел подозрительную картину и сразу связался со службой спасения. Уже в 8 часов прибыла скорая помощь и владимирские спасатели.Девушка не пострадала. Полиция ведет проверку.