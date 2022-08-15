4 предприятия художественных промыслов в этом году получат федеральные деньги на покрытие рабочих расходов

По сведениям правительства РФ, четырем предприятиям выделены федеральные деньги: ООО «Гусевский Хрустальный завод имени Мальцова», ООО «Фабрика "Ковровская глиняная игрушка”», производственный кооператив «Центр традиционной Мстерской миниатюры» и ЗАО «Мстерский Ювелир».Кроме того, правительство каждый год финансово поддерживает предприятия.В администрации Владимирской области уточняют: субсидии даются, чтобы покрыть часть фактических затрат: закуп сырья, оплата за свет или газ, страховка и т.п.В 2022 году будет направлено 600 миллионов рублей на поддержку.Подробная информация уточняется.