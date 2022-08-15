Он оценил, как ведётся строительство важнейшего для областной столицы объекта. Репортаж Дмитрия...

Он оценил, как ведётся строительство важнейшего для областной столицы объекта. Репортаж Дмитрия Горкина.Небольшая "летучка" перед приездом главного ревизора - прокурора области Владислава Малкина. Подрядчикам, представителям областной и городской администраций предстоит объяснить, почему сместились сроки строительства Рпенского проезда.Дмитрий Горкин, корреспондент:– Основная претензия у областной прокуратуры к этому участку дороги, будущему Рпенскому проезду, вот эта вот мостовая переправа через реку Рпень. На сегодня картина далека от идеала, а главное от запланированной изначально по проекту.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:– Если объект условно разделить на 100% это он будет сдан, то сейчас всего сделано на 30%. Ну, это очень маленький процент. Подождите, а в связи с чем отставание?Алексей Немков, генеральный директор ГУП ДСУ-3:– Ну, на самом деле это такая системная проблема в моём представлении Владимирской области, то есть отсутствует некий отдел подземных сооружений.Подземные коммуникации стали главной проблемой. По словам генерального директора ДСУ-3, много времени ушло на их обнаружение и перекладку. Сложностей добавило резкое подорожание стройматериалов весной. У субподрядчиков свои причины.– Должны были сделать в том году. - Почему не сделали? - Потому что фронт так передавался. - Ещё раз. - Мы не можем делать раньше, чем нам передадут сваи.С момента начала строительства Рпенский проезд "подорожал" примерно на 20 процентов. До двух миллиардов трехсот тридцати миллионов рублей. В этом году из федерального бюджета на строительство дополнительно выделили шестьсот миллионов рублей. По контракту, проезд должны были сдать до 19 апреля следующего года.Алексей Немков, генеральный директор ГУП ДСУ-3:– У нас есть реальные корректировки проекта. Это всё легитимная ситуация. Это всё проходит через экспертизу и понятно. Отставание от декларированного срока от начала объекта сегодня я оцениваю в полгода оптимистично.Николай Теняков, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области:– Можно говорить о разных причинах, они есть и объективные и субъективные. Но мы рассчитываем, что 23-ий год будет годом пуска этого объекта, потому что у нас других вариантов нет.Протяжённость Рпенского проезда чуть больше двух километров. Четырёхполосная дорога свяжет улицы Мира и Погодина. Она станет альтернативой для жителей "Доброго" и позволит разгрузить Добросельскую в часы пик. Строительство ведётся по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:– Проверка органами прокуратуры и органами внутренних дел организована по этому объекту. 30 августа через две недели мы контрольный выезд сделаем, посмотрим как ситуация меняется. Если на наш взгляд сроки нарощены не будут, то будут приняты меры прокурорского реагирования.Наверстать отставание в ущерб качеству не получится, пообещал Владислав Малкин. Прокурорские проверки проведут с особой тщательностью.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов.Вести "Владимир"