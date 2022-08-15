Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Москвы – полностью отечественная разработка, которая исключает утечки данных и обеспечивает прозрачность голосования. Об этом заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Москвы – полностью отечественная разработка, которая исключает утечки данных и обеспечивает прозрачность голосования. Об этом заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.Система ДЭГ разработана отечественными специалистами, иностранных решений в ней нет, отметил Костырко. По его словам, работа над системой началась с лета 2019 года и продолжается по сей день.Формирование технического задания и кода, а также тестирование проходило в открытом виде. Разработчики выкладывали код в публичный доступ и проводили тестирование. Такая публичность необходима для формирования доверия к ДЭГ, уточнил Костырко."С того момента, как система создавалась, прошли семь публичных масштабных тестов. Помимо выборов, на которых она "обкатывалась", были дополнительные публичные проверки, инициированные нами самими – и пользовательские, когда люди приходили голосовать по общегородским вопросам, и для профессионалов-программистов", – рассказал эксперт в интервью "Царьград".Попробовать взломать систему мог каждый желающий. Необходимо было подобрать пару для ключа, которым выполнено кодирование. Все попытки оказались безуспешными. Не получилось это и директора института криптографии Франции Пьера Годри.У системы ДЭГ есть несколько уровней защиты. Первым является Центр обработки данных правительства. Он защищен по классу К-1. Ни одной утечки по нему не зафиксировано, подчеркнул Костырко."Здесь действует принцип георезервирования: грубо говоря, это несколько точек, зданий, разнесенных по Москве. Там физически находятся серверы, они никак не соединены между собой вообще, у них отдельные каналы связи, отдельное питание, охрана и т. д. И работать там могут только те сотрудники, которые находятся внутри этих зданий", – объяснил он.Работать в системе К-1 могут только те, кто лично присутствует в этих зданиях, и исключительно с установленными там компьютерами. Возможность утечки информации с помощью интернет-сервисов или через физические носители исключена, подчеркнул начальник смарт-проектов.Голос избирателя шифруется на самом его устройстве посредством кода, который применяется в интернете. Это происходит после того, как человек нажал кнопку проголосовать, поделился Костырко."Далее "голос" путешествует в зашифрованном виде. Переписать, изменить его не получится. Так защищается самое основное – волеизъявление. И мы не имеем возможности это контролировать. Мы бюллетень выдали, и все: он галочку поставил и отправил", – рассказал он.В столице с 9 по 11 сентября состоятся выборы муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.