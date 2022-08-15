В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги мониторинга питания в школьных столовых....

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итоги мониторинга питания в школьных столовых. Всего за шесть месяцев было проведено 387 проверок и в пятидесяти процентах случаев были выявлены нарушения.Как сообщили в пресс-службе ведомства, самое распространенное - нарушение режимных моментов работы пищеблока. Так же специалисты исследовали пробы пищевых продуктов, вес приготовленных блюд, калорийность. В течение учебного года школы региона были оштрафованы на один миллион рублей. Составлено 253 протокола об административном правонарушении.