13 августа город Юрьев-Польский Владимирской области отметил свой 870-летний юбилей. «Ростелеком» организовал для гостей праздника дневную и вечернюю развлекательные программы. Юрьевпольцы

13 августа город Юрьев-Польский Владимирской области отметил свой 870-летний юбилей. «Ростелеком» организовал для гостей праздника дневную и вечернюю развлекательные программы. Юрьевпольцы участвовали в конкурсах и розыгрышах призов от цифрового провайдера, а также делали моментальные фото в фотобудке. Весь день на площадке работали мобильные офисы компании, где все желающие могли ознакомиться с услугами оператора и подключить