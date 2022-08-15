На Московском конном заводе №1 состоялся второй чемпионат русских троек Крылатое сердце России....
На Московском конном заводе №"1 состоялся второй чемпионат русских троек "Крылатое сердце России". Участие в нем принял и экипаж из Владимиркой области - тройка агрокультурного туристического комплекса "Богдарня".
Русская тройка - нематериальное наследие России. Считается, что эта старинная конная упряжка подвластна только русскому духу. И чемпионат русских троек на площадке Московского конного завода №1 это не только спорт, но и дань традиции. Здесь турнир проходит во второй раз. Это продолжение работы, начатой 8 лет назад во Владимирской области в хозяйстве Кописки.
Нина Кописки, владелец АТК "Богдарня":
– Любительское движение троек зародилось в "Богдарне" в 2014-ом году. Понятно, что тройка никак не вписалась в капиталистическую систему. Затратно, дорого, никому не нужно, невозможно заработать денег. Что бы мы хотели от государства? Одобрения и то, что тройка России нужна, и что мы, как хранители этого символа, мы уйдем, и чтобы это продолжалось.
Джон Кописки, владелец АТК "Богдарня":
– Там есть чуть-чуть областной помощи, там есть сегодня разговор Минсельхоз. Для меня тройка - это романс. Это символ нашей души, духа. Все, что хорошо в России, это должна быть наша тройка. Один человек должен руководить тремя лошадьми. Все отдельные. По каждому его контроль. Это очень сложно.
За победу борются 9 троек из Москвы, Костромы, Вельска и даже далекого Архангельска. Имитируется дорожная городская езда с препятствиями - с узкими улицами, углами домов, мостами, дымом. Оцениваются быстрота, техника и... оформление упряжки. Тема турнира - "Путешествие по России". Богдарню уже пять лет представляет мастер-наездник Василий Минчев. В этом году он приехал с вятской тройкой - известной стариной почтовой породой.
Василий Минчев, мастер-наездник АТК "Богдарня" Владимирской области:
– Цель этого проекта, я вижу её такой, не конкретно для кого-то именно победой, а расширить наш круг, преподать урок истории нашим детям. Чтобы люди видели, чем отличается моя работа от наездника другой тройки, чем наши лошадки вятской породы от призовых от призовых русских рысаков.
С лошадьми, говорит наездник, связана вся его жизнь. Под звон бубенцов русская тройка снова несется вперед.
Любовь Клюквина, Егор Герасимов.
Вести "Владимир"