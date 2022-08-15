На Московском конном заводе №1 состоялся второй чемпионат русских троек Крылатое сердце России....

На Московском конном заводе №"1 состоялся второй чемпионат русских троек "Крылатое сердце России". Участие в нем принял и экипаж из Владимиркой области - тройка агрокультурного туристического комплекса "Богдарня".Русская тройка - нематериальное наследие России. Считается, что эта старинная конная упряжка подвластна только русскому духу. И чемпионат русских троек на площадке Московского конного завода №1 это не только спорт, но и дань традиции. Здесь турнир проходит во второй раз. Это продолжение работы, начатой 8 лет назад во Владимирской области в хозяйстве Кописки.Нина Кописки, владелец АТК "Богдарня":– Любительское движение троек зародилось в "Богдарне" в 2014-ом году. Понятно, что тройка никак не вписалась в капиталистическую систему. Затратно, дорого, никому не нужно, невозможно заработать денег. Что бы мы хотели от государства? Одобрения и то, что тройка России нужна, и что мы, как хранители этого символа, мы уйдем, и чтобы это продолжалось.Джон Кописки, владелец АТК "Богдарня":– Там есть чуть-чуть областной помощи, там есть сегодня разговор Минсельхоз. Для меня тройка - это романс. Это символ нашей души, духа. Все, что хорошо в России, это должна быть наша тройка. Один человек должен руководить тремя лошадьми. Все отдельные. По каждому его контроль. Это очень сложно.За победу борются 9 троек из Москвы, Костромы, Вельска и даже далекого Архангельска. Имитируется дорожная городская езда с препятствиями - с узкими улицами, углами домов, мостами, дымом. Оцениваются быстрота, техника и... оформление упряжки. Тема турнира - "Путешествие по России". Богдарню уже пять лет представляет мастер-наездник Василий Минчев. В этом году он приехал с вятской тройкой - известной стариной почтовой породой.Василий Минчев, мастер-наездник АТК "Богдарня" Владимирской области:– Цель этого проекта, я вижу её такой, не конкретно для кого-то именно победой, а расширить наш круг, преподать урок истории нашим детям. Чтобы люди видели, чем отличается моя работа от наездника другой тройки, чем наши лошадки вятской породы от призовых от призовых русских рысаков.С лошадьми, говорит наездник, связана вся его жизнь. Под звон бубенцов русская тройка снова несется вперед.Любовь Клюквина, Егор Герасимов.Вести "Владимир"