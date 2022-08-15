От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Яркие сетевые кадры...

От лайка до репоста. Что обсуждали интернет-пользователи региона? Чем делились? Яркие сетевые кадры минувшей недели- в нашем традиционном сетевом обзоре.Коммунальные хроники, экоинициатива, новые выступления суздальского хора и мстерские тропы- состязания не для каждого. Яркое сетевое- в одном обзоре прямо сейчас.Подслушано автомобилистов Владимир: Начнем с происшествий. Во Владимире на перекрестке Батурина и Сакко и Ванцетти- столкновение Киа и мотоциклиста.AlexAutoLive: В Александровском районе близ деревни Алабухино сгорел автомобиль. Погибших и пострадавших нет.Вязники на связи: В Вязниках на связи- строительство комплекса современных очистных сооружений в поселке Лукново.А в Судогда ТВ - путешествие в заброшенный пионерлагерь "Лукинские зори", недалеко от села Лукинское. Когда-то в советские годы сюда на летние каникулы ежегодно приезжали дети.Во владимирском Подслушано- тревожный снимок с улицы Безыменского. Подросток в окне. Жители Доброго переживают за судьбу одного из прудов. А на улице Гастелло, напротив, радуются благоустройству. Скоро дети смогут играть на новой площадке.Подслушано Ковров: А вот в Коврове жители спрашивают, приведут ли в порядок "тротуар" возле школы № 16 . Тревожный сигнал с Павловского моста- почему по аварийной переправе едут фуры? А это общежитие на Социалистической. Фото Анюты Чистовой.Надо сносить или что-то делать. Там постоянно бегают дети, пишут жители. А это ковровская деревня Ручей. Дом 4 на улице Центральной. Коммунальщиков просят восстановить вытяжку.Киржач онлайн: А Киржач онлайн рассказывает об экологическом субботнике "Чистый поселок". Проект стал участником волонтерского форума "Ввязывайся".Подслушано Ковров: В Коврове- история о том, как сотрудники ДПС помогли вызволить авто из песчаного плена.Мемориальная мастерская Бориса Французова рассказывает об итоговой выставке 10-ого Камешковского пленэра в селе Второво. На родине великого мастера офорта она собрала лучших мастеров кисти.Подслушано Гусь-Хрустальный: А в Гусь-Хрустальном мастер Игорь Володин ваяет новый арт-объект возле детской школы искусств.Подслушано в Муроме: В Муроме- послесловие ко Дню города. Вечерние праздничные площадки с высоты и праздничный фейерверк.Мужской хор Суздаль: На странице хора суздальского Спасо-Евфимиева монастыря- новое выступление "по заявкам". На сей раз- "Всепетая".В Подслушано Ковров- красочный микан. Узнаете героев, спрашивают в группе.Подслушано во Владимире предлагает оценить вид на озеро Поганое с высоты. С ним связано немало тайн и легенд.Рыбалка в Вязниках:В паблике Рыбалка в Вязниках- августовский улов. Вот что мне подарила Клязьма, пишет Денис Мельничук.В Природа Владимирской области - молодняк озерных чаек в Камешковском районе. И три водных растения, занесенных в Красную книгу Владимирской области. Это снежно-белая кувшинка, плавающий рогульник и сальвиния. Подслушано Кольчугино предлагает полюбоваться на белогривых лошадок.Подслушано в Гусе: В Подслушано в Гусе- вот такая таинственная луна. Фото Анатолия Киселева. И романтичный закат над озером.Милое фото от Ангелины Владимировой и ее "Ангеладома". - "Пора мыться и баиньки".Подслушано в Муроме: А в Муроме Дмитрий Савва выхаживает дикого беспомощного стрижа. А В Муроме на берегу Чабышево рыбой подкармливают практически ручную выдру.Подслушано Ковров: В Коврове жителям встретился вот такой рыжий красавец. Хотя встреча может таить и угрозу.Подслушано Мстера: В Подслушано Мстера- состязания "Мстерские тропы". Внедорожники легко преодолевают преграды. Танки грязи не боятся...Подслушано во Владимире: А в финале- вот такой креатив на трансформаторных будках. "Подслушано во Владимире" и ролик "Держись на расстоянии". Смотрим вместе.Ваших фото и видео мы ждем в нашей редакции. Подписывайтесь на страницы ГТРК "Владимир" в соцсетях. Наш девиз неизменен - "Вести вместе".