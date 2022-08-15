Любовь Стриженова построила успешную карьеру, стала мамой двоих детей и бабушкой, но оставила все, чтобы служить Богу.

Любовь Стриженова построила успешную карьеру, стала мамой двоих детей и бабушкой, но оставила все, чтобы служить Богу.За свою творческую карьеру Любовь Стриженова исполнила более 30 ролей в кино. Многие зрители помнят ее по фильмам "Вечный зов", "Приезжайте на Байкал". Помимо съемок во многих известных советских картинах, артистка выступала на сцене МХАТа имени Горького. Она могла бы подарить зрителям еще много ярких работ, но оставила карьеру, чтобы стать монахиней. Уже почти 15 лет Любовь Васильевна живет при монастыре, где ее называют матушкой Иудифь.Любовь Лифенцова (Лифенцова – девичья фамилия Стриженовой) появилась на свет в 1940 году и выросла в семье военного. Детство будущей звезды было бедным и непростым, однако трудности не помешали ей осуществить мечту стать актрисой. Окончив школу, Лифенцова поступила в Киевский театральный институт, где ее жизнь полностью изменилась. Во время учебы она не только дебютировала в кино, но и встретила первую большую любовь.Удача в карьере и в любви улыбнулась актрисе уже на первом курсе. Она получила главную роль в фильме "Улица молодости" и на съемках познакомилась со своим будущим супругом – актером Владимиром Земляникиным. Вскоре влюбленные стали мужем и женой и перебрались в Москву. Там в жизни звезды случился еще один крутой поворот – она поступила в Школу-студию МХАТ.Окончив учебу, Лифенцова стала актрисой МХАТа и продолжила сниматься в кино. Карьера артистки складывалась удачно, а в личной жизни все было наоборот. Вскоре после переезда у Любови и Владимира родилась дочка Елена, но просуществовала семья всего несколько лет.Причиной развода стали ссоры артистки со свекровью и влияние подруг, которые говорили, что она достойна лучшего.По слухам, у звезды кино могла быть и другая причина для развода – роман с коллегой по МХАТу Олегом Стриженовым. Они познакомились, когда у Стриженова уже была супруга, дочь и дурная слава ловеласа. Однако это не помешало Лифенцовой без памяти влюбиться в актера и стать его женой. Любовь Васильевна взяла фамилию мужа и подарила ему сына Александра. Увы, этот союз артистки тоже не продержался долго.Супруги с трудом находили общий язык и часто ссорились. Брак окончательной рухнул, когда наследник пошел в первый класс. Любовь Васильевна тяжело переживала развод, а замуж больше так и не вышла. Стриженова одна воспитывала детей, продолжала посвящать себя актерской профессии и активно работала до тех пор, пока не отказалась от благ мирской жизни ради возможности служить Богу. Это произошло в 2008 году.14 лет назад Любовь Стриженова объявила о своем решении принять монашеский постриг. Многие не понимали, почему актриса так неожиданно захотела уйти в монахини, бросив карьеру и семью. Как оказалось, решение не было внезапным – звезда кино долго к нему готовилась. Теперь Любовь Васильевну называют матушкой Иудифь. Она служит в Киево-Николаевском Новодевичьем монастыре в чувашском Алатыре. К счастью, близкие поняли и приняли ее решение.