В Александрове перед судом предстанет бывший директор автошколы обвиняемая в коммерческом подкупе,...
В Александрове перед судом предстанет бывший директор автошколы обвиняемая в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, гендиректор автошколы, достоверно зная об отсутствии законных оснований, зачислила гражданина в группу подготовки трактористов со сроком обучения с 14 июля по 30 сентября 2021 года. По окончании курса ему было выдано свидетельство о прохождении обучения установленного образца.
За незаконные действия обвиняемая через посредника получила от ученика коммерческий подкуп в размере 17 тысяч рублей.
Кроме того, за аналогичные действия в июле 2021 года, мае и августе 2014 года женщина получила от трех обучающихся денежные средства в общей сумме 59 тысяч рублей.
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