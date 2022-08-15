В Александрове перед судом предстанет бывший директор автошколы обвиняемая в коммерческом подкупе,...

В Александрове перед судом предстанет бывший директор автошколы обвиняемая в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Следственного комитета.По версии следствия, гендиректор автошколы, достоверно зная об отсутствии законных оснований, зачислила гражданина в группу подготовки трактористов со сроком обучения с 14 июля по 30 сентября 2021 года. По окончании курса ему было выдано свидетельство о прохождении обучения установленного образца.За незаконные действия обвиняемая через посредника получила от ученика коммерческий подкуп в размере 17 тысяч рублей.Кроме того, за аналогичные действия в июле 2021 года, мае и августе 2014 года женщина получила от трех обучающихся денежные средства в общей сумме 59 тысяч рублей.Фото https://www.pxfuel.com/