Тело 36-летнего мужчины обнаружили спасатели после тушения пожара в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном на улице Маяковского. Об этом в пресс-службе МЧС рассказали 14 августа. Пламя

Тело 36-летнего мужчины обнаружили спасатели после тушения пожара в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном на улице Маяковского. Об этом в пресс-службе МЧС рассказали 14 августа. Пламя вспыхнуло около 2:00 в доме №12 а. На место выехали спасатели. Они разделились на две группы, одна из которых эвакуировала жильцов, а вторая – тушила пожар. Спасатели эвакуировали из горящего