Жительница Киржача, сын которой разбился на мотоцикле, через суд хочет взыскать с хирурга ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Потерявшая сына мама

Жительница Киржача, сын которой разбился на мотоцикле, через суд хочет взыскать с хирурга ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Потерявшая сына мама считает, что врач не оказал своевременную медицинскую помощь. «Женщина полагает, что смерть сына произошла по вине хирурга, который допустил халатное, безответственное отношение к пациенту, а также проявил