25-летний житель Меленковского района снова предстанет перед судом за то, что обматерил кого-то из участников судебного процесса во время заседания, на котором его судили за кражу денег.

25-летний житель Меленковского района снова предстанет перед судом за то, что обматерил кого-то из участников судебного процесса во время заседания, на котором его судили за кражу денег. Обвиняемый попал в суд за то, что незаконно проник в чужое жилье и украл деньги с банковской карты. 31 мая во время оглашения приговора, в котором судья вынес