Муромская городская прокуратура в январе 2022 года проверила исполнение теплоснабжающей...

Муромская городская прокуратура в январе 2022 года проверила исполнение теплоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз» законодательства в сфере промышленной безопасности.Установлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта - котельной - вследствие протечек с крыши стены здания намокали, кирпичная кладка начала выкрашиваться и разрушаться.В результате произошло обрушение балки и плит перекрытия на находящееся внутри котельной оборудование.По данному факту прокуратурой в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении (грубое нарушение требований промышленной безопасности).Предприятию выписан штраф в размере полумиллиона рублей.Фото из архива ГТРК "Владимир"