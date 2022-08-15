Муромская городская прокуратура в январе 2022 года проверила исполнение теплоснабжающей...
Муромская городская прокуратура в январе 2022 года проверила исполнение теплоснабжающей организацией ООО «Владимиртеплогаз» законодательства в сфере промышленной безопасности.
Установлено, что при эксплуатации опасного производственного объекта - котельной - вследствие протечек с крыши стены здания намокали, кирпичная кладка начала выкрашиваться и разрушаться.
В результате произошло обрушение балки и плит перекрытия на находящееся внутри котельной оборудование.
По данному факту прокуратурой в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении (грубое нарушение требований промышленной безопасности).
Предприятию выписан штраф в размере полумиллиона рублей.
Фото из архива ГТРК "Владимир"