В Муроме 15-летняя школьница угодила под колеса туристического автобуса 14 августа. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщили в издании «Муром24». Авария произошла около

В Муроме 15-летняя школьница угодила под колеса туристического автобуса 14 августа. Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщили в издании «Муром24». Авария произошла около 21:15 на площади Труда. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на школьницу. Сотрудники ГИБДД установят обстоятельства происшествия. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках