Автобус наехал на девушку-подростка, когда та перебегала по пешеходному переходу

На 15-летнюю девочку наехал автобус, который выполняет туристические маршруты. Об этой информации стало из «Муром24».14 августа 57-летний мужчина за рулем туристического автобуса «Neoplan» проезжал около площади Труда, когда девочка-подросток пересекала нерегулируемый пешеходный переход. Будучи незамеченной, девочку сбили.На место ДТП приехала полиция и скорая помощь. Девочке врачи диагностировали черепно-мозговую травму.