Гидрометцентр России сообщил, что в Москве продлили оранжевый уровень природной опасности из-за жары. В ближайшие дни в столице ожидается сухая солнечная погода, воздух прогреется до 32 ..

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве продлили "оранжевый" уровень природной опасности из-за жары. В ближайшие дни в столице ожидается сухая солнечная погода, воздух прогреется до 32 градусов тепла, сообщает .Помимо этого, Роман Вильфанд посоветовал жителям Южного, Северо-Кавказского регионов, Краснодарского края и Ставрополья с осторожностью находиться на солнце в ближайшие дни из-за высокого ультрафиолетового индекса. Об этом пишет .Также в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии температура поднимется до +43 градусов. "Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату", – цитирует синоптика .