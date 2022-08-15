ГТРК Владимир продолжает проект Моя Россия, посвященный богатейшей этнокультурной сокровищнице...

ГТРК "Владимир" продолжает проект "Моя Россия", посвященный богатейшей этнокультурной сокровищнице Владимирской области. И сегодня в нашем объективе- наши земляки, выдающиеся личности разных национальностей. Люди, которые внесли особый вклад в развитие 33-его региона. Я передаю слово моей коллеге Марии Платанюк.