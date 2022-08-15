Смотрите в программе Вести-Владимир:
Итоги конкурса
Город Гусь-Хрустальный и село Черкутино...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Итоги конкурса
Город Гусь-Хрустальный и село Черкутино стали победителями конкурса лучших муниципальных практик. Какие проекты там планируется реализовать?
На пороге тысячелетия
Сборная трубачей, костюмированное шествие и делегация из Донбасса. Суздаль отметил свой 998 День рождения.
В здоровом теле
И День физкультурника во Владимире. Совсем юные спортсмены и мастера продемонстрировали свои умения.