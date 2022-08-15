Смотрите в программе Вести-Владимир: Итоги конкурса Город Гусь-Хрустальный и село Черкутино...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Итоги конкурсаГород Гусь-Хрустальный и село Черкутино стали победителями конкурса лучших муниципальных практик. Какие проекты там планируется реализовать?На пороге тысячелетияСборная трубачей, костюмированное шествие и делегация из Донбасса. Суздаль отметил свой 998 День рождения.В здоровом телеИ День физкультурника во Владимире. Совсем юные спортсмены и мастера продемонстрировали свои умения.