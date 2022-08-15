Прокуратура города Владимира обратилась в Октябрьский районный суд с требованием расселить жильцов аварийного дома №4 по улице 1-й Никольской. Здание 1917 года постройки признали аварийным в

Прокуратура города Владимира обратилась в Октябрьский районный суд с требованием расселить жильцов аварийного дома №4 по улице 1-й Никольской. Здание 1917 года постройки признали аварийным в марте 2017 года. Снос и расселение жильцов были назначены на 2024 года, однако по результатам проверки оказалось, что износ конструкций здания составляет 72%. Капитальный ремонт в таком случае выполнять